Кому нужно применять ККТ при продаже товаров через торговые автоматы

Для нескольких вендинговых автоматов можно применять одну облачную кассу. Если на экране устройства отражается QR-код со ссылкой на чек, можно не выдавать бумажный или электронный документ об оплате.

УФНС напоминает, что компании и ИП должны применять контрольно-кассовую технику (ККТ) в том числе и при розничной торговле через вендинговые автоматы.

Торговый автомат — это нестационарный торговый объект с автоматизированным процессом продажи, оплаты и выдачи товаров в месте нахождения устройства без участия продавца.

ФНС разрешает применять одну единицу ККТ для нескольких устройств, причем она может быть вне корпуса торгового автомата (облачная касса). Важно, чтобы на экране автомата отражался QR-код со ссылкой на кассовый чек.

«При этом нет необходимости выдавать кассовый чек на бумажном носителе или отправлять его в электронном виде», — сказано на сайте ФНС.

Без применения ККТ могут работать автоматы по продаже разливной воды и безалкогольных напитков. А также если налогоплательщики применяют спецрежим «Налог на профессиональный доход» и используют автоматы для изготовления нового продукта.