Налоговики объяснили, как вернуть НДФЛ с вложений в долгосрочные сбережения

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут получить инвестиционный налоговый вычет с взносов.

Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения объединяют сразу два налоговых бонуса: вычет на взносы и вычет на полученную прибыль с 2024 года. Об этом сказано на сайте ФНС.

Вернуть НДФЛ можно в сумме:

уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений;

средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), открытый с 01.01.2024;

положительного финансового результата по операциям, учитываемым на инвестиционном счете, открытом с 01.01.2024;

уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения (с расходов, понесенных с 2025 г.).

Максимальная сумма всех взносов, по которым можно получить вычет на долгосрочные сбережения, — 400 тыс. рублей.

Чтобы вернуть налог, нужно соответствовать следующим критериям:

быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ;

у негосударственного пенсионного фонда, с которым заключен договор, должна быть лицензия, а сам он находиться в реестре НПФ;

по договору долгосрочных сбережений еще не начали получать выплаты и такой договор не расторгли;

отрыто не больше трех договоров ПДС одновременно.

Получить вычет можно у работодателя до окончания налогового периода по договорам НПО и ПДС, в налоговом органе по декларации 3-НДФЛ, а также в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.