Налоговики объяснили, как вернуть НДФЛ с вложений в долгосрочные сбережения
Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения объединяют сразу два налоговых бонуса: вычет на взносы и вычет на полученную прибыль с 2024 года. Об этом сказано на сайте ФНС.
Вернуть НДФЛ можно в сумме:
уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений;
средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), открытый с 01.01.2024;
положительного финансового результата по операциям, учитываемым на инвестиционном счете, открытом с 01.01.2024;
уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения (с расходов, понесенных с 2025 г.).
Максимальная сумма всех взносов, по которым можно получить вычет на долгосрочные сбережения, — 400 тыс. рублей.
Чтобы вернуть налог, нужно соответствовать следующим критериям:
быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ;
у негосударственного пенсионного фонда, с которым заключен договор, должна быть лицензия, а сам он находиться в реестре НПФ;
по договору долгосрочных сбережений еще не начали получать выплаты и такой договор не расторгли;
отрыто не больше трех договоров ПДС одновременно.
Получить вычет можно у работодателя до окончания налогового периода по договорам НПО и ПДС, в налоговом органе по декларации 3-НДФЛ, а также в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Начать дискуссию