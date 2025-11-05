ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
🔴 Вебинар: Соблюдение бухгалтером 115-ФЗ: требования, риски и практика →
Инвестиционный вычет

Налоговики объяснили, как вернуть НДФЛ с вложений в долгосрочные сбережения

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут получить инвестиционный налоговый вычет с взносов.

Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения объединяют сразу два налоговых бонуса: вычет на взносы и вычет на полученную прибыль с 2024 года. Об этом сказано на сайте ФНС.

Вернуть НДФЛ можно в сумме:

  • уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений;

  • средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), открытый с 01.01.2024;

  • положительного финансового результата по операциям, учитываемым на инвестиционном счете, открытом с 01.01.2024;

  • уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения (с расходов, понесенных с 2025 г.).

Максимальная сумма всех взносов, по которым можно получить вычет на долгосрочные сбережения, — 400 тыс. рублей.

Чтобы вернуть налог, нужно соответствовать следующим критериям:

  • быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ;

  • у негосударственного пенсионного фонда, с которым заключен договор, должна быть лицензия, а сам он находиться в реестре НПФ;

  • по договору долгосрочных сбережений еще не начали получать выплаты и такой договор не расторгли;

  • отрыто не больше трех договоров ПДС одновременно.

Получить вычет можно у работодателя до окончания налогового периода по договорам НПО и ПДС, в налоговом органе по декларации 3-НДФЛ, а также в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Расчет отпускных с 1 сентября 2025: как автоматизация учета поможет точно рассчитать средний заработок

С 1 сентября 2025 года правила расчета отпускных стали сложнее: теперь нужно учитывать квартальные и годовые премии, индексацию и KPI. Разберем, почему ручной учет больше не справляется и как автоматизация помогает избежать ошибок и быстро рассчитать точный средний заработок.

Расчет отпускных с 1 сентября 2025: как автоматизация учета поможет точно рассчитать средний заработок

Начать дискуссию

Главная Тарифы