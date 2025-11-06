За трудоустройство инвалидов предлагают снизить ставку налога на прибыль

Для компаний, где доля работников-инвалидов не менее 30%, могут установить ставку налога на прибыль не выше 13,5%.

5 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об установлении льгот по налогу на прибыль для организаций, трудоустраивающих инвалидов.

Из 4,3 млн инвалидов трудоспособного возраста на 1 марта 2025 года было трудоустроено около 1,2 млн. То есть 28,6%, указали депутаты.

Хотя сейчас действуют меры господдержки, многие работодатели воздерживаются от найма инвалидов из-за затрат на адаптацию рабочих мест, приобретение специализированного оборудования, обеспечение доступности инфраструктуры и сопровождение работников. А в ряде регионов уровень занятости инвалидов существенно ниже среднероссийского, говорится в пояснительной записке.

В связи этим предлагается установить, что для организаций, в которых доля работников-инвалидов составляет не менее 30% от среднесписочной численности, субъекты РФ смогут устанавливать пониженную ставку налога на прибыль — не выше 13,5%.

Если закон примут, он вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.