Как бухгалтерам на аутсорсе соблюдать требования 115-ФЗ

Новые требования закона № 115-ФЗ от 2025-2026 годов создают серьезные вызовы для бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов. Узнайте, как правильно организовать работу, чтобы избежать рисков блокировки счетов и штрафов.

С 2025 года в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» внесены значительные изменения, которые продолжают действовать и актуальны в 2026 году. Эти изменения усиливают ответственность бухгалтеров, особенно работающих на аутсорсе, за соблюдение требований по идентификации клиентов, мониторингу операций и взаимодействию с Росфинмониторингом.

Разберитесь во всех изменениях вместе со специалистом — приходите на бесплатный вебинар «Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика». Он состоится уже завтра — 7 ноября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Кого именно затрагивает 115-ФЗ: ответственность бухгалтеров, работающих на аутсорсе. Понятие «обеспечение деятельности клиента» – почему ведение бухучета и отчетности поднимает требования 115-ФЗ к аутсорсерам. Основные обязанности по закону: создание и ведение личного кабинета в Росфинмониторинге, идентификация клиентов, проверка бенефициаров и физлиц, обучение, внутренний контроль. Требования к локальным нормативным актам. Порядок внесения изменений. Выявление подозрительных операций. Алгоритм действий. Ключевые ошибки и штрафы: на что обратить внимание, чтобы избежать ответственности за несоблюдение требований.

Спикер — Ирина Анашкина, аттестованный аудитор, налоговый консультант, сертифицированный профессиональный бухгалтер, специалист в области МСФО, внутреннего аудита, кадрового учета, защиты персональных данных, эксперт в области финансового мониторинга, судебной экспертизы.

