Как бухгалтерам на аутсорсе соблюдать требования 115-ФЗ
С 2025 года в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» внесены значительные изменения, которые продолжают действовать и актуальны в 2026 году. Эти изменения усиливают ответственность бухгалтеров, особенно работающих на аутсорсе, за соблюдение требований по идентификации клиентов, мониторингу операций и взаимодействию с Росфинмониторингом.
На вебинаре разберем:
Кого именно затрагивает 115-ФЗ: ответственность бухгалтеров, работающих на аутсорсе.
Понятие «обеспечение деятельности клиента» – почему ведение бухучета и отчетности поднимает требования 115-ФЗ к аутсорсерам.
Основные обязанности по закону: создание и ведение личного кабинета в Росфинмониторинге, идентификация клиентов, проверка бенефициаров и физлиц, обучение, внутренний контроль.
Требования к локальным нормативным актам. Порядок внесения изменений.
Выявление подозрительных операций. Алгоритм действий.
Ключевые ошибки и штрафы: на что обратить внимание, чтобы избежать ответственности за несоблюдение требований.
Спикер — Ирина Анашкина, аттестованный аудитор, налоговый консультант, сертифицированный профессиональный бухгалтер, специалист в области МСФО, внутреннего аудита, кадрового учета, защиты персональных данных, эксперт в области финансового мониторинга, судебной экспертизы.
