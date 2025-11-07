Можно ли применять АУСН при наличии обособленных подразделений: ответ налоговой службы

Компании, которые арендуют помещения по разным адресам, в конце 2025 года активно присматриваются к автоУСН и переходу на нее с 2026 года.

ФНС разъяснила, что организации, имеющие филиалы и/или обособленные подразделения не могут применять АУСН. Это прямо закреплено в п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

То нельзя применять автоУСН, если фирма, например, арендует два помещения по разным адресам.

Ранее мы писали, что лимит дохода на АУСН в 2026 году обещают оставить.

