Когда нужно сдать декларацию по налогу на прибыль при открытии представительства. Даже нулевую

Если компания создает обособленное подразделение, нужно отправить декларацию по налогу на прибыль, даже если деятельность не ведется.

Компания открывает представительство в другом городе и спрашивает у ФНС – нужно ли будет сдавать нулевую декларацию по налогу на прибыль.

В соответствии с п. 1 ст. 289 НК налогоплательщики обязаны в конце каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговую по месту своего нахождения и месту нахождения каждого обособленного подразделения налоговые декларации независимо от наличия у них обязанности по уплате налога и особенностей исчисления и уплаты налога, напомнили налоговики.

Таким образом, если открытие представительства влечет создание обособленного подразделения – компания должна представлять в налоговую по месту нахождения этого подразделения декларацию по налогу на прибыль, даже если деятельность не ведется и налог к уплате отсутствует.

Если же представительство не признается обособленным подразделением в понимании ст. 11 НК (например, отсутствуют стационарные рабочие места и не ведется деятельность) и оно не подлежит постановке на учет в налоговой, то декларацию по месту его нахождения не представляют.

