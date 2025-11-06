Wildberries и Ozon пересмотрели правила работы по требованию ФАС

Маркетплейсы отменили изменения августа-сентября 2025, которые ограничивали возможности селлеров. Предприниматели жаловались в антимонопольную службу, которая предоставила свои рекомендации онлайн-площадкам.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала маркетплейсам пересмотреть новые правила для селлеров, которые маркетплейсы Wildberries и Ozon ввели в августе и сентябре 2025 года.

Изменения вызвали негативную реакцию со стороны малого и среднего бизнеса, поэтому Экспертный совет по развитию конкуренции в области информационных технологий провел проверку и предоставил свои рекомендации площадкам, сказано на сайте ФАС.

С 1 ноября 2025 Wildberries отменил индекс остатка товара. Раньше правила предусматривали, что предприниматели с низким индексом должны или оплачивать хранение товаров на складах маркетплейса по более высокой цене, или на товары будут установлены скидки, или селларам придется вывозить товары.

Кроме того, Wildberries отказался от применения «Конструктора тарифов», с помощью которого формировался порядок оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного маркетплейсом срока.

С 18 ноября 2025 года продавцы смогут на основании разовых заявок досрочно выводить деньги.

Ozon изменил правила обработки возвратов для предпринимателей, которые работают по модели FBS. Заказы, которые отменены или возвращены без претензий к качеству, больше не будут автоматически отправляться на склад для повторной перепродажи. Так у селлеров будет возможность самостоятельно распоряжаться своими товарами. Уже с середины ноября 2025 продавцы смогут выбирать удобные точки получения возвратов.