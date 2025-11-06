❗ Самозанятым могут устранить двойное налогообложение расходов

Сейчас при расчете НПД самозанятых не учитывают их расходы на аренду помещения и комиссии, которые они платят агрегаторам, маркетплейсам и другим площадкам. Это предложили изменить.

Бизнес-объединение «Деловая Россия» предлагает усовершенствовать налоговый режим для самозанятых. Основная идея — устранить фактическое двойное налогообложение расходов, которое возникает при оплате комиссий цифровым платформам и арендных платежей.

Все это сейчас не вычитается из выручки и облагается налогом дважды: сначала у самозанятых, а потом у арендодателей и цифровых площадок. Об этом пишет Forbes.

«Это создает перекос в налоговой нагрузке и делает некоторые виды деятельности малоприбыльными», — сказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Предприниматели хотят, чтобы расходы самозанятых на аренду помещений и оплату комиссий маркетплейсам и другим цифровым агрегаторам учитывались при расчет налоговых платежей.

Кроме того «Деловая Россия» предлагает увеличить лимит доходов (пока это 2,4 млн рублей в год), упростить переход самозанятых в статус ИП, а также создать систему мониторинга деятельности самозанятых — чтобы в том числе рассчитать кредитоспособность и возможность получать льготное финансирование.

