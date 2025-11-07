Банк заблокировал счета, что делать: инструкция 2025 от Росфинмониторинга

Если клиент ничего не нарушал, банк снимет блокировку, но для этого нужно прийти в офис и дать объяснение подозрительным операциям.

Кредитные организации имеют право заблокировать счета клиентов, если заметят нетипичную активность или подозрительные сделки. Зачастую блокировка происходит внезапно. Начальник управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что делать в таких случаях.

Как только счет будет заблокирован, у клиента пропадет доступ к интернет-обслуживанию, поэтому придется лично прийти в отделение банка и «пояснить характер проводимых операций».

«Клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», — сказал Александр Курьянов.

Также он добавил, что на решение банка о блокировке не влияет сумма сделки или подозрительного перевода. Системы ведут мониторинг даже по небольшим операциям.

Причиной блокировки могут стать слишком частые переводы или денежные операции, которые несоразмерны официальном доходу клиента.

Росфинмониторинг с начала 2025 года получил 840 обращений по вопросам блокировки счетов. Число обращений выросло на фоне борьбы с дропперами, которых мошенники вовлекают в вывод денег или преступную деятельность.