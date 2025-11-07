Пособие по беременности и родам предлагают увеличить

Размер пособия по БиР будет составлять 100% среднего заработка, но не менее среднемесячной региональной зарплаты. А если стаж меньше шести месяцев – то два МРОТ.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают увеличить пособие по беременности и родам. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

«Предлагается внести изменения, предусматривающие повышение максимального размера пособия для женщин со стажем менее шести месяцев до величины, равного двукратному размеру минимального размера оплаты труда», — цитируют документ РИА Новости.

Автор инициативы депутат Сергей Миронов пояснил, что проектом предлагается установить размер пособия по БиР в размере 100% среднего заработка, но не менее среднемесячной региональной зарплаты. Для женщин со стажем меньше шести месяцев предлагается установить пособие в размере двух МРОТ.

«Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости в нашей стране», — уверен Миронов.

Сейчас пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка. Но эта норма не учитывает интересы женщин с низкой зарплатой. А если трудовой стаж меньше шести месяцев, женщина получит пособие не более одного МРОТ, пояснил депутат.