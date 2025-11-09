Не по всем налогам с 1 ноября 2025 действуют новые правила взыскания

Новшество в том, что налоговая задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке. Все зависит от согласия или несогласия человека с взыскиваемой суммой налога. Если разногласий нет, сумма будет погашаться или списываться со счетов во внесудебном порядке, а при их наличии – через суд.

Однако нельзя направить несогласие по налогам, которые начисляет сам налогоплательщик. Это:

налог на профессиональный доход самозанятых (НПД);

налоги от предпринимательской и иной деятельности;

НДФЛ, отраженный в декларации 3-НДФЛ.

Поскольку эти суммы исчислены по данным самого плательщика, при их неуплате взыскание может быть начато сразу, объясняет ФНС.

Кроме того, несогласие не направить по тем налогам, по которым уже есть вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности.