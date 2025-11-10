Что налоговая посчитает признаками номинального руководителя

Директора до 25 лет, без образования, дохода и постоянной работы посчитают номиналом.

Налоговики рассказали, по каким признакам они выявляет номинальность руководителя.

Номинальный директор — это лицо, формально указанное в ЕГРЮЛ в качестве директора компании, но фактически не участвующее в управлении организацией. Таких людей привлекают, когда фактический владелец бизнеса не может или не хочет официально возглавлять компанию, либо если фирму создали для уклонения от уплаты налогов или незаконного обналичивания денег.

Что налоговые инспекторы считают признаками номинального руководителя:

отсутствие у директора постоянного места работы;

невысокий уровень дохода;

возраст не старше 25 лет;

низкий уровень образования;

директор числится участником или руководителем нескольких компаний, в отношении которых в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений;

регистрация компании по месту прописки руководителя, но руководитель фактически не проживает по указанному адресу;

отсутствие организации по юридическому адресу.

На практике налоговики выявляют, что директор номинальный, если он:

не получает зарплату в своей организации;

не отвечает на запросы налогового органа;

плохо осведомлен о финансово-хозяйственной деятельности компании.

Люди становятся номинальными директорами как по согласию (в том числе за денежное вознаграждение или по просьбе знакомых), так и без ведома — например, в случае утраты паспорта. Причем реальный характер деятельности организации зачастую остается неизвестным для номинального руководителя.

«Несмотря на формальный характер участия, номинальный директор несет полную юридическую ответственность — не только в рамках налогового, но также административного (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ) и уголовного законодательства (ст. 173.1, 173.2, 172, 187 УК РФ)», — предупреждают налоговики.

Что делать, если человек узнал, что является номинальным руководителем: