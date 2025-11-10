Почему важно вовремя составить график отпусков

График отпусков утверждает работодатель не позднее чем за две недели до нового года.

График отпусков составляют обычно в ноябре – декабре, напоминает Минтруд.

В нем должны быть даты ежегодного оплачиваемого отпуска всех работников на следующий календарный год. График утверждает работодатель с учетом мнения профсоюза не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.

Отпуск сотрудника, внесенный в график, работодатель обязан предоставить именно в запланированные даты.

Некоторые категории работников могут взять отпуск в удобное для них время. Их мнение учитывают при составлении графика отпусков. Такое право есть у: