Почему важно вовремя составить график отпусков
График отпусков составляют обычно в ноябре – декабре, напоминает Минтруд.
В нем должны быть даты ежегодного оплачиваемого отпуска всех работников на следующий календарный год. График утверждает работодатель с учетом мнения профсоюза не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.
Отпуск сотрудника, внесенный в график, работодатель обязан предоставить именно в запланированные даты.
Некоторые категории работников могут взять отпуск в удобное для них время. Их мнение учитывают при составлении графика отпусков. Такое право есть у:
многодетных родителей, если младшему еще нет 14 лет;
одинокого родителя ребенка с инвалидностью до 18 лет;
несовершеннолетних работников;
почетных доноров России;
пострадавших от чернобыльской катастрофы;
сотрудников, которых отзывали из отпуска —новые даты они выбирают сами.
