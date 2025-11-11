💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 ноября 2025 года
Банк России установил курс доллара США 81,01рубля, евро стоит 93,9.
На 11 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,01 рубля, курс евро — 93,9.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,0132 рубля
Евро
93,9287 рубля
Юань
11,3506 рубля
По данным на 10 ноября 2025 года, курс доллара был 81,2257 рубля, евро — 93,8365, а юаня — 11,3561.
Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер рассказал, что в 70% случаев в ноябре доллар повышается. Это связано с экспортно-импортными потоками и исполнением обязательств. Есть вероятность, что в сезоне 2025 года курс рубля может еще снизиться.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
