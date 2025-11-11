💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 ноября 2025 года

На 11 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,01 рубля, курс евро — 93,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,0132 рубля Евро 93,9287 рубля Юань 11,3506 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 11 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 10 ноября 2025 года, курс доллара был 81,2257 рубля, евро — 93,8365, а юаня — 11,3561.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер рассказал, что в 70% случаев в ноябре доллар повышается. Это связано с экспортно-импортными потоками и исполнением обязательств. Есть вероятность, что в сезоне 2025 года курс рубля может еще снизиться.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.