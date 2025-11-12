С 1 января 2026 года изменится формат пояснений к декларации по НДС

Обновленная форма пояснений к декларации по НДС содержит изменения в таблицах со сведениями по строке из книги покупок и с информацией из счетов-фактур.

ФНС утвердила поправки в электронный формат представления пояснений к декларации по НДС.

В приказе ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-15/867@ содержатся изменения в таблице 4.58 «Сведения по строке из книги покупок (подо» и в таблице 4.63 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК».

Новый формат пояснений к декларации по НДС будет действовать с 1 января 2026 года. До этого момента нужно применять действующий формат, утвержденный приказом ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.