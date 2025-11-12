Локальные нормативные акты уже должны соответствовать новым правилам премирования работников

Переходный период для приведения ЛНА в соответствие не установлен, а за несоответствие могут оштрафовать.

С 1 сентября 2025 начали действовать новые нормы ТК, посвященные вопросам начисления премий работникам.

В связи с этим на сайте Онлайнинспекции спросили – установлен ли буферный срок для работодателей на приведение ЛНА в соответствие с новыми требованиями, и какая ответственность предусмотрена за несоответствие ЛНА новым требованиям.

Переходный период не установлен, ответил Роструд.

«За несоответствие положений локального нормативного акта положениям трудового законодательства работодатель может быть привлечен к административной ответственности», — уточнило ведомство. Это предусмотрено в ст. 419 ТК

С 1 сентября 2025 года виды премий и их размеры, сроки, основания и условия выплаты премий работникам устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами (ч. 3 ст. 135 ТК).

Также в ЛНА можно предусмотреть, что премии могут быть снижены, если к работнику применили дисциплинарное взыскание (ст. 372 ТК). Но снижение не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%.