❔ Нужно ли сдавать нулевую УСН-декларацию, если доход будет только в следующем году

На УСН декларацию сдают в установленный срок, даже если дохода не было.

ИП зарегистрировался в 2025 году, но доход будет в только в следующем году.

Нужно ли подавать пустую декларацию за 2025 год, спросили в чате ФНС.

В соответствии со ст. 346.23 НК на упрощенке налоговую декларацию представляют в налоговую орган по месту жительства ИП в срок не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, ответили налоговики.

То есть без нулевого отчета не обойтись. Иначе штраф.

Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь начислять премии и надбавки, работать с ЭДО, оформлять кассовые чеки по правилам 2025 года.

Цена со скидкой 69 %: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.