Военкоматы быстрее узнают об увольнении айтишников с отсрочкой от призыва

Минобороны хочет сократить срок уведомления военкоматов об увольнении сотрудников IT-компаний, у которых есть отсрочка от призыва. Проект постановления Правительства, разработанный МО, опубликован на портале проектов НПА.

В правила предоставления отсрочки от военного призыва IT-специалистам предлагается внести изменения: вместо двухнедельного срока сообщения об увольнении таких работников установить срок в 5 дней со дня увольнения.

Проект постановления предусматривает изменения, касающиеся организации и проведения призыва россиян на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря, уточняет «Газета.ру».

Сейчас аккредитованные IT-компании должны сообщить об увольнении сотрудника с отсрочкой от призыва на военную службу в двухнедельный срок.

Предполагается, что постановление вступит в силу в силу с 1 января 2026 года.