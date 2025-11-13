24% компаний допустили просрочку по кредитам. Это рекордный показатель

В октябре 2025 года почти 714 тыс. компаний и ИП допустили возникновение задолженности по кредитам. Из них 24% или 171 тыс. просрочили платежи. Эта доля — рекордная за последние 2,5 года. Более ранней статистики нет.

По сравнению с 2024 годом, объем просрочек подскочил на 7,2% — до 3 трлн рублей. За год почти на 10% вырос сам долг по кредитам, к концу третьего квартала 2025 года он был уже больше 80 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Основная причина долгов перед банками — высокая ключевая ставка, которая полгода была на уровне 21% годовых. Для бизнеса с рентабельностью не больше 10-15% ситуация с долгами по кредитам наиболее болезненна. Кроме того, пострадали небольшие компании, у которых нет доступа к выгодному финансированию, и они вынуждены оформлять займы по рыночным условиям.

В конце сентября 2025 года организации направили больше 36% прибыли на погашение займов.

Бизнесу приходится занимать еще больше денег, чтобы покрыть уже старые долги. Просрочки также растут из-за ужесточения требований к рефинансированию долгов и снижения прибыли. Например, с января по август 2025 года бизнес заработал 17,6 трлн рублей, тогда как в том же периоде 2024 года — 20 трлн.

Заметнее всего задолженность растет в Северо-Кавказском (+29%), Южном (+21%) и Уральском федеральных округах (+13%), тогда как бизнес из Сибири набрал долгов на 3% меньше.

Недавно мы писали про новый рекорд: 8 из 10 заявок на кредиты остаются без одобрения.