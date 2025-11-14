Названы профессии с самыми высокими медианными зарплатами в 2025 году

Больше всего получают разработчики, дата-сайентисты и сварщики.

В третьем квартале 2025 года самые высокие медианные зарплаты предлагали руководителям группы разработки (более 214 тыс. рублей), дата-сайентистам (211 тыс.) и сварщикам (более 209 тыс. рублей). Такие данные получила платформа hh.ru (есть у «Клерка»).

Сварщики находятся в топе по уровню предлагаемого дохода уже второй квартал подряд.

Также в топ должностей по уровню медианных предлагаемых зарплат вошли:

коммерческой директор – 207,2 тыс. рублей;

водители — 202,8 тыс.;

директор по маркетингу и PR — 202,7 тыс.;

директор по информационным технологиям — 200 тыс. рублей.

