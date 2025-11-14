Налоговики объяснили, почему изменились суммы в налоговых уведомлениях в 2025 году
В УФНС по Камчатскому краю рассказали, что суммы имущественных налогов в уведомлениях в 2025 году могли измениться по сравнению с предыдущим периодом. Это связано с обновленной кадастровой оценкой недвижимости, появлением новых объектов налогообложения или изменением списка роскошных автомобилей.
С 2024 прекратил действовать мораторий на применение новых (измененных в большую сторону) результатов кадастровой оценки земель, которую проводили в 2022 году.
Узнать новую кадастровую стоимость можно по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Документ бесплатно предоставят на сайте Росреестра или в МФЦ.
«При расчете налога на имущество также применено правило ограничения роста налога на 10% по сравнению с предыдущим периодом (за исключением налога для владельцев объектов торгово-офисной недвижимости, объектов общественного питания и другое)», — сказано на сайте ФНС.
Также сумма налога могла измениться из-за применения налоговых льгот, которые могут быть в каждом регионе разные. Например, налоговые послабления предусмотрены для инвалидов, пенсионеров, участников СВО и их семей.
Мог вырасти и транспортный налог, если автомобиль, который был у налогоплательщика, оказался в списке роскошных. С таких объектов налог считают с повышенным коэффициентом. В 2024 году в перечень вошло 517 марок транспортных средств.
Всего россияне получили около 40 млн уведомлений об уплате имущественных налогов за 2024 год. Налоги нужно уплатить до 1 декабря 2025 года.
