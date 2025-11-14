🙏 Предприниматели просят снизить ставку НДС до 1-3% для микропредприятий

Если для микропредприятий не снизить ставку НДС, то общая налоговая нагрузка таких компаний будет превышать среднюю нагрузку крупного бизнеса.

«Опора России» направила в Госдуму предложение снизить до 1-3% ставку НДС компаниям на УСН с годовым доходом меньше 20 млн рублей.

Представители бизнес-сообщества считают, что для микропредприятий, которые зарабатывают от 15 до 20 млн рублей в год, ставка НДС с 2027 года должная быть снижена до 3%. Также для компаний с выручкой от 10 до 15 млн с 2028 года НДС нужно рассчитывать по ставке 1%. Об этом пишет Forbes.

Согласно новым поправкам, для уплаты НДС у компаний на УСН будет постепенно снижаться порог выручки:

в 2026 году — НДС будут платить упрощенцы с доходом до 20 млн рублей в год;

в 2027 году — до 15 млн;

в 2028 году — до 10 млн.

Бизнес на УСН с доходом ниже 250 млн рублей платит НДС по ставке 5%, а выше этого лимита — по ставке 7%.

Представители «Опоры России» считают, новые условия негативно скажутся на работе микропредприятий с доходами меньше 20 млн рублей. Ведь вместе с НДС им также придется платить налог по УСН по ставке 6% или 15%.

«Такая налоговая нагрузка существенно превышает среднюю налоговую нагрузку у крупных компаний», — сказано в документе «Опоры России».

Сейчас в России работает 6,7 млн представителей малого и среднего бизнеса, 96% из них — микробизнес.