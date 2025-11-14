«Клерк» узнал, как бизнес оценивает поэтапное снижение порога для НДС: спасет это или нет?
«Клерк» провел в своих Телеграм-каналах опрос о поэтапном снижении порога для НДС с 2026 года.
О том, что поэтапное снижение спасет бизнес, заявили 32% подписчиков в канале «Клерк.Премиум». При этом 36% ответили, что это их не спасет, а еще 17% — что их уже ничего не спасет.
А подписчики нашего канала «БУХмолния» настроены еще менее оптимистично: поэтапное снижение лимита спасет только 20% из них.
Не спасет такая мера 38% опрошенных, а еще 27% выбрали вариант «нас уже ничего не спасет».
Кроме того, в обоих опросах по 15% респондентов согласились, что поэтапное снижение лимита для НДС – это попытка «рубить хвост по частям».
Опрос провели 13 ноября 2025 года.
