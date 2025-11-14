«Клерк» узнал, как бизнес оценивает поэтапное снижение порога для НДС: спасет это или нет?

От 20% до 30% опрошенных считают, что поэтапное снижение с 2026 года лимита доходов спасет их компанию.

«Клерк» провел в своих Телеграм-каналах опрос о поэтапном снижении порога для НДС с 2026 года.

О том, что поэтапное снижение спасет бизнес, заявили 32% подписчиков в канале «Клерк.Премиум». При этом 36% ответили, что это их не спасет, а еще 17% — что их уже ничего не спасет.

Опрос в ТГ-канале «Клерк.Премиум»

А подписчики нашего канала «БУХмолния» настроены еще менее оптимистично: поэтапное снижение лимита спасет только 20% из них.

Не спасет такая мера 38% опрошенных, а еще 27% выбрали вариант «нас уже ничего не спасет».

Опрос в ТГ-канале «БУХмолния»

Кроме того, в обоих опросах по 15% респондентов согласились, что поэтапное снижение лимита для НДС – это попытка «рубить хвост по частям».

Опрос провели 13 ноября 2025 года.

