В России могут ввести единый стандарт размещения срока годности

Сейчас производители могут размещать важную информацию в малозаметных местах. Предлагается установить стандартизированные места размещения на упаковке.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести единый стандарт размещения срока годности на упаковках товаров.

Соответствующее обращение он отправил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Действующие нормативы не обеспечивают единого и удобного для потребителя подхода к месту нанесения сведений о сроке годности, указал Чернышов.

Некоторые производители размещают важные сведения на дне упаковки, под крышкой, в области швов. Покупатели не всегда ее находят, что создает риск приобретения просроченного товара.

Вице-спикер предлагает внести изменения в закон от 07.02.1992 № 2300-1 о защите прав потребителей.

Предлагается установить стандартизированные места размещения в зависимости от типа потребительской тары, в том числе для коробок и пачек, бутылок, гибкой упаковки (пакетов) и т. д.

«Также должны быть установлены четкие требования к контрастности и минимальной высоте шрифта. Для продукции, чья упаковка имеет специфическую конструкцию, предлагается разработать и утвердить перечень с альтернативными, но также обязательными местами нанесения», — сказано в обращении.

Изменения могут внести и в регламент Таможенного союза, закрепив в нем такие же требования.

Это позволит унифицировать подходы к маркировке в ЕАЭС, значительно повысит удобство и безопасность покупок для миллионов потребителей, уверен Чернышов.