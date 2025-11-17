ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Трудовые отношения

Каждый второй сотрудник хотел бы работать только четыре дня в неделю

51% россиян хотели бы четырехдневную рабочую неделю, а 22% выступили против такого решения.

Идею ввести в России четырехдневную рабочую неделю поддерживает 51% экономически активных россиян, против выступили только 22%, а 27% затруднились дать однозначный ответ.

За сокращение рабочей недели выступают 55% женщин и 47% мужчин. Среди молодежи до 35 лет эту идею одобряют 59%. Работать четыре дня вместо пяти хотят 46% сотрудников от 35 до 45 лет. Минимальная доля (43%) у россиян старше 45 лет. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Интерес к сокращенной рабочей неделе становится меньше в зависимости от роста дохода. Четырехдневку поддерживает 55% россиян с зарплатой до 80 тыс. рублей и 48% тех, кто зарабатывает больше 150 тыс.

Большинство компаний (89%) не готовы переходить на четыре рабочих дня в неделю. Допускают такое развитие событий 2%, а 5%, наоборот, считают, что сокращение недопустимо.

Автор

Комментарии

2
  • пРоза Жизни
    Бухгалтер

    Не понимаю: четырехдневка - это те же 40 часов, но за 4 дня? Так можно их и за 2 дня отработать. Или речь про сокращение рабочей недели до 32 часов?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    51% россиян хотели бы четырехдневную рабочую неделю,

    остальные - вовсе бы хотели бы не работать!

ГлавнаяТарифы Клерка