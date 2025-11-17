Каждый второй сотрудник хотел бы работать только четыре дня в неделю

51% россиян хотели бы четырехдневную рабочую неделю, а 22% выступили против такого решения.

Идею ввести в России четырехдневную рабочую неделю поддерживает 51% экономически активных россиян, против выступили только 22%, а 27% затруднились дать однозначный ответ.

За сокращение рабочей недели выступают 55% женщин и 47% мужчин. Среди молодежи до 35 лет эту идею одобряют 59%. Работать четыре дня вместо пяти хотят 46% сотрудников от 35 до 45 лет. Минимальная доля (43%) у россиян старше 45 лет. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Интерес к сокращенной рабочей неделе становится меньше в зависимости от роста дохода. Четырехдневку поддерживает 55% россиян с зарплатой до 80 тыс. рублей и 48% тех, кто зарабатывает больше 150 тыс.

Большинство компаний (89%) не готовы переходить на четыре рабочих дня в неделю. Допускают такое развитие событий 2%, а 5%, наоборот, считают, что сокращение недопустимо.