Каждый второй сотрудник хотел бы работать только четыре дня в неделю
Идею ввести в России четырехдневную рабочую неделю поддерживает 51% экономически активных россиян, против выступили только 22%, а 27% затруднились дать однозначный ответ.
За сокращение рабочей недели выступают 55% женщин и 47% мужчин. Среди молодежи до 35 лет эту идею одобряют 59%. Работать четыре дня вместо пяти хотят 46% сотрудников от 35 до 45 лет. Минимальная доля (43%) у россиян старше 45 лет. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.
Интерес к сокращенной рабочей неделе становится меньше в зависимости от роста дохода. Четырехдневку поддерживает 55% россиян с зарплатой до 80 тыс. рублей и 48% тех, кто зарабатывает больше 150 тыс.
Большинство компаний (89%) не готовы переходить на четыре рабочих дня в неделю. Допускают такое развитие событий 2%, а 5%, наоборот, считают, что сокращение недопустимо.
Комментарии2
Не понимаю: четырехдневка - это те же 40 часов, но за 4 дня? Так можно их и за 2 дня отработать. Или речь про сокращение рабочей недели до 32 часов?
остальные - вовсе бы хотели бы не работать!