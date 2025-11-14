Набиуллина признала ошибку: нужно было повышать ключевую ставку раньше

Банк России считает, что в 2023 году нужно было поднимать ключевую ставку, а в 2024 правильно выстраивать коммуникацию с бизнесом, чтобы предприниматели могли правильно считывать сигналы по денежно-кредитной политике.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ошибкой позднее повышение ключевой ставки в 2023 году. Тогда инфляция выросла достаточно быстро и нужно было принимать решение раньше.

Она признала, что регулятор в 2024 году несколько раз давал сигналы по смягчению денежно-кредитной политики, которые бизнес воспринял неверно. Из-за таких ошибок выросла кредитная активность.

«В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция», — сказала Эльвира Набиуллина.

Также глава ЦБ добавила, что регулятор пытается критично относиться к своим действиям. Из-за структурных изменений в экономике Банку России бывает трудно понять, когда именно нужно реагировать на них.