Набиуллина признала ошибку: нужно было повышать ключевую ставку раньше
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ошибкой позднее повышение ключевой ставки в 2023 году. Тогда инфляция выросла достаточно быстро и нужно было принимать решение раньше.
Она признала, что регулятор в 2024 году несколько раз давал сигналы по смягчению денежно-кредитной политики, которые бизнес воспринял неверно. Из-за таких ошибок выросла кредитная активность.
«В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция», — сказала Эльвира Набиуллина.
Также глава ЦБ добавила, что регулятор пытается критично относиться к своим действиям. Из-за структурных изменений в экономике Банку России бывает трудно понять, когда именно нужно реагировать на них.
