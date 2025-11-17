Собственники жилья установили 1 млн запретов на регистрацию сделок без личного участия в 2025 году

Больше всего заявлений о запрете сделок с недвижимостью без личного участия подали жители Москвы — установлено свыше 300 тысяч запретов.

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин рассказал, что с начала 2025 года запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия установили больше 1 млн человек. Это почти в два раза больше, чем в том же периоде 2024 года.

«Традиционно услуги в сфере недвижимости являются одними из самых востребованных и социально значимых среди населения. Главная задача – гарантия прав и законных интересов собственников, а также защита от неправомерных действий третьих лиц», — сказал Хуснуллин.

Больше всего заявление подали жители Центрального федерального округа — 428 тыс., из которых 329 тыс. приходится на Москву. На втором месте — Приволжский федеральный округ, где запрет установили свыше 209 тыс. человек, а на третьем — Северо-Западный федеральный округ с 164 тыс. заявлений.

Чтобы внести в ЕГРН запись о невозможности сделок с недвижимостью без личного участия собственника, нужно подать заявление через официальный сайт Росреестра, на Госуслугах или при личном обращении в МФЦ.

Заявление может подать только лицо, которое указано в реестре в качестве собственника, его законный представитель или лицо, действующее по доверенности.

Запрет перестанет действовать, если на недвижимость будет распространяться решение суда.