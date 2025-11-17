✅ Для НДФЛ-вычета за нормы ГТО вместо диспансеризации можно будет пройти профосмотр

Для вычета в 18 тыс. рублей за сдачу норм ГТО сейчас есть условие – прохождение диспансеризации в этом же году. Это условие изменят.

Вместо диспансеризации можно будет пройти профилактический медицинского осмотр определенных групп взрослого населения.

Отметим, что сейчас ситуация с вычетом за ГТО такая: если поликлиника отказывает в диспансеризации из-за возраста, то справка о прохождении профосмотра для получения вычета ГТО не подойдет. Об этом сообщает ФНС.

Таким образом, с 2026 года таких недоразумений не будет. Для вычета подойдет как диспансеризация, так и профосмотр.

Такая поправка предусмотрена законопроектом № 1026190-8.