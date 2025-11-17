❗ Штрафы за экономические преступления увеличат в разы. За деятельность без регистрации будут штрафовать до 1,5 млн рублей

В УК РФ внесут изменения, увеличивающие штрафы за преступления экономической направленности, в несколько раз.

14 ноября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект о повышении штрафов за экономические преступления.

Изменения внесут в УК.

До 1 млн рублей поднимут штраф за незаконное использование объектов авторского права, приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведения в целях сбыта в крупном размере.

Также до 1 млн вырастет штраф за злостное уклонение руководителя организации или физлица от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг.

Штрафы за уклонение в крупном размере от уплаты таможенных платежей, пошлин, взимаемых с организации или физилица, составят от 200 тыс. до 1 млн рублей.

До 1,5 млн рублей вырастут штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации или без лицензии, если это причинило крупный ущерб.

За незаконную деятельность по предоставлению потребительских кредитов предлагают штрафовать на 400 тыс.-1,5 млн рублей.

От 500 тыс. до 1,5 млн рублей будет штраф за банковскую деятельность без регистрации или без специального разрешения, если это причинило крупный ущерб, а также за уклонение от уплаты налогов, сборов с организации путем непредставления налоговой декларации либо включения в нее заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

За подделку денег и ценных бумаг в крупном размере штраф составит 5 млн рублей.