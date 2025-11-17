Минфин отказался от выемки документов при налоговом мониторинге

В новой версии законопроекта с поправками в НК сказано, что налоговики могут лично прийти в компанию, которая участвует в мониторинге, но только при проверке деклараций по НДС с суммами налога к возмещению.

18 ноября 2025 года депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект с изменениями в налоговой системе с 2026 года. Они затронут в том числе проверки бизнеса.

В новой версии Минфин решил отказаться от положения, которое позволит налоговикам проводить выемку документов при налоговом мониторинге.

«По замечанию комитета исключается выемка документов при проведении налогового мониторинга», — сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

В самом тексте законопроекта сказано, что доступ налоговиков на территорию компании, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, может быть только после решения о проведении выездной налоговой проверки. Инспекторы обязаны предъявить служебные удостоверения и мотивированное постановление.

«Доступ на территорию или в помещение лица, в отношении которого проводится налоговый мониторинг, осуществляется только при проверке в рамках налогового мониторинга налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлена сумма налога к возмещению», — сказано в документе.

Налоговый мониторинг представляет собой форму контроля, при которой у ФНС есть онлайн-доступ к бухгалтерской и налоговой информации компании. Инспекторы могут проверить все документы и расчеты в режиме реального времени и сообщить об ошибках.

Если налоговики найдут нарушение у компании, которая участвует в мониторинге, то составят мотивированное решение вместо привлечения к ответственности.