СФР объяснил на цифрах, зачем самозанятым платить взносы за больничный
Соцфонд рассказал, почему самозанятому выгоднее платить страховые взносы, а не просто откладывать каждый месяц такую сумму.
Если откладывать по 1 920 рублей, то за год накопится сумма в 23 040 рублей, посчитал фонд.
Но через 6 месяцев уплаты страховых взносов человек получит право на выплату до 35 000 рублей за полный месяц болезни, а через год – до 50 000.
То есть, если человек заболеет через год, он накопит только 23 тысячи рублей, что меньше одной месячной выплаты по больничному в размере 50 000 рублей.
«Именно невозможность быстро накопить на серьезный страховой случай — вот что делает взносы целесообразными», — указал СФР.
Кроме того, взносы — это не только «за больничный», добавил фонд. При этом формируется официальный страховой стаж, который влияет на размер других пособий, например, на пособие по БиР.
