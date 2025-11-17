СФР объяснил на цифрах, зачем самозанятым платить взносы за больничный

Если просто откладывать для себя сумму, аналогичную взносу, – за год накопится 23 тысячи рублей. Это меньше, чем предполагаемая выплата в размере 50 000 рублей.

Соцфонд рассказал, почему самозанятому выгоднее платить страховые взносы, а не просто откладывать каждый месяц такую сумму.

Если откладывать по 1 920 рублей, то за год накопится сумма в 23 040 рублей, посчитал фонд.

Но через 6 месяцев уплаты страховых взносов человек получит право на выплату до 35 000 рублей за полный месяц болезни, а через год – до 50 000.

То есть, если человек заболеет через год, он накопит только 23 тысячи рублей, что меньше одной месячной выплаты по больничному в размере 50 000 рублей.

«Именно невозможность быстро накопить на серьезный страховой случай — вот что делает взносы целесообразными», — указал СФР.

Кроме того, взносы — это не только «за больничный», добавил фонд. При этом формируется официальный страховой стаж, который влияет на размер других пособий, например, на пособие по БиР.