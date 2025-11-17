🙏 Торговые центры просят отказаться от резкого снижения порога выручки для уплаты НДС

Российский совет торговых центров предлагает смягчить лимиты по доходам для перехода на уплату НДС: в 2026 году установить его в 40 млн рублей, а не на 20 млн, как сказано в законопроекте Минфина.

Управляющий директор Российского совета торгцентров (РСТЦ) Олег Войцеховский просит спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить для бизнеса критерии перехода к уплате НДС.

Из-за новых поправок могут подорожать услуги предпринимателей, в том числе по клинингу и техническому обслуживанию. Об этом пишет «Коммерсант». Директор РСТЦ предложил на 2026 год принять лимит дохода по УСН для НДС в 40 млн рублей, а затем постепенно его снижать. В 2027 году — до 25 млн, а в 2028 — до 10 млн.

Недавно мы писали, что в Госдуму внесли поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в налоговой системе. Как и было анонсировано ранее, лимит дохода по УСН для НДС будут повышать постепенно. Он составит:

в 2026 году – 20 млн руб.;

в 2027 году – 15 млн;

в 2028 году – 10 млн руб.

Олег Войцеховский считает, что изменения в законодательстве могут затронуть существенную долю арендаторов торгцентров — до 30% ретейлеров и более 50% поставщиков услуг.