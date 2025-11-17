😮 На Камчатке за уплату налогов и сдачу 3-НДФЛ дают бонусные баллы

Жители Камчатского края могут получать КАМбаллы за уплату налогов. На эти баллы они могут купить товары со скидками или получить услуги.

УФНС по Камчатскому краю напоминает, что жители региона могут получить баллы за своевременную уплату налога в приложении «Цифровой платформы социальных сервисов Камчатского края КАМбалл».

КАМбалл — это программа лояльности, которой могут пользоваться только жители Камчатского края. Они получают бонусные баллы, на которые приобретают услуги или товары со скидкой у партнеров программы.

«Уплачивая налоги вовремя, вы не только вносите свой вклад в развитие Камчатского края, но и имеете возможность получить бонусные баллы в приложении КАМбалл», — сказано на сайте ФНС.

Баллы начисляют за:

своевременную уплату налогов (до 1 декабря 2025 года) — 200 баллов;

подключение налоговых уведомлений на портале Госуслуги — 200 баллов;

погашение налоговых долгов — 300 баллов;

сдачу декларации 3-НДФЛ в электронном виде — 200 баллов.

Недавно мы писали, что уведомления об уплате налогов будут автоматически приходить через Госуслуги.

Вы бы хотели, чтобы в вашем регионе была подобная программа? Или уже есть? Расскажите в комментариях!