😮 На Камчатке за уплату налогов и сдачу 3-НДФЛ дают бонусные баллы
УФНС по Камчатскому краю напоминает, что жители региона могут получить баллы за своевременную уплату налога в приложении «Цифровой платформы социальных сервисов Камчатского края КАМбалл».
КАМбалл — это программа лояльности, которой могут пользоваться только жители Камчатского края. Они получают бонусные баллы, на которые приобретают услуги или товары со скидкой у партнеров программы.
«Уплачивая налоги вовремя, вы не только вносите свой вклад в развитие Камчатского края, но и имеете возможность получить бонусные баллы в приложении КАМбалл», — сказано на сайте ФНС.
Баллы начисляют за:
своевременную уплату налогов (до 1 декабря 2025 года) — 200 баллов;
подключение налоговых уведомлений на портале Госуслуги — 200 баллов;
погашение налоговых долгов — 300 баллов;
сдачу декларации 3-НДФЛ в электронном виде — 200 баллов.
Недавно мы писали, что уведомления об уплате налогов будут автоматически приходить через Госуслуги.
Вы бы хотели, чтобы в вашем регионе была подобная программа? Или уже есть? Расскажите в комментариях!
а почему не указали что можно купить на 100 баллов?
Вот блин.... сколько бы я уже мог бы баллов накопить, если бы жил на Качатке!
То есть этим они стимулируют уплату налогов с задержкой?
интересный подход!
Социальный рейтинг наоборот)