💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 ноября 2025 года

На 18 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,1 рубля, курс евро — 94,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,1302 рубля Евро 94,4179 рубля Юань 11,4002 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 18 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 17 ноября 2025 года, курс доллара был 81,1276 рубля, евро — 95,0987, а юаня — 11,4021.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что рубль начнет дешеветь в ближайшее время. Это связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о введении 500% пошлин для импортеров нефти из РФ.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.