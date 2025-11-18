ЦОК ОК Нейронка 17.11 Мобильная
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 ноября 2025 года

Банк России установил курс доллара США 81,1 рубля, евро стоит 94,4.

На 18 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,1 рубля, курс евро — 94,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 ноября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,1302 рубля

Евро

94,4179 рубля

Юань

11,4002 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 18 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 17 ноября 2025 года, курс доллара был 81,1276 рубля, евро — 95,0987, а юаня — 11,4021.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что рубль начнет дешеветь в ближайшее время. Это связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о введении 500% пошлин для импортеров нефти из РФ.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

