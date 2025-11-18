💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 ноября 2025 года
Банк России установил курс доллара США 81,1 рубля, евро стоит 94,4.
На 18 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,1 рубля, курс евро — 94,4.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,1302 рубля
Евро
94,4179 рубля
Юань
11,4002 рубля
По данным на 17 ноября 2025 года, курс доллара был 81,1276 рубля, евро — 95,0987, а юаня — 11,4021.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что рубль начнет дешеветь в ближайшее время. Это связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о введении 500% пошлин для импортеров нефти из РФ.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
