На ИИС поступило 59 млрд рублей — это максимум с начала 2025 года

В третьем квартале 2025 года россияне внесли на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) 59 млрд рублей. Эта сумма стала максимальной с начала года.

Число ИИС выросло на 72 тыс. и достигло 6,3 млн. Инвесторы нарастили взносы, выбирая в качестве инструмента в основном облигации российских компаний и фонды денежного рынка. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Также растет популярность паевых инвестиционных фондов (ПИФ), для которых предусмотрены налоговые льготы по ИИС. В основном такой способ выбирают россияне, которые инвестируют по стратегии доверительного управления.