Многодетному родителю в декрете предлагают платить до 100% зарплаты

При рождении третьего ребенка будет отпуск 3,5 года с выплатой 80% среднего заработка, четвертого – до 4,5 лет с выплатой 90% зарплаты.

Депутат Яна Лантратова предложила внедрить прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для третьего и последующих детей. Она предлагает платить от 80 до 100% среднего заработка в зависимости от очередности рождения ребенка. Письмо направлено главе Минтруда Антону Котякову.

Предполагается, что система будет такой:

Очередность детей Длина отпуска по уходу Размер оплаты декретных Рождение третьего ребенка До достижения ребенком возраста 3,5 лет С выплатой 80% среднего заработка Четвертый ребенок До 4,5 года 90% заработка Пятый и последующие дети До 5,5 года 100% среднего заработка

Отпуск сможет взять любой из родителей или его можно будет разделить между ними.

Также предлагается предусматривать право на частичную занятость и гибкий график без утраты права на выплату.

Такая конструкция позволит снизить риск утраты квалификации, прежде всего среди женщин, и сохранить их профессиональный потенциал, уверена Лантратова.

По данным выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, многодетные семьи относятся к группе повышенного риска бедности, хотя значительная их часть состоит из работающих родителей, отметила депутат.

Основным барьером для рождения третьего ребенка в семьях с устойчивой занятостью является фактическая потеря основного заработка одного из родителей на длительный период. Сейчас пособие по уходу за ребенком выплачивается лишь до полутора лет и составляет 40% среднего заработка. Это не компенсирует выпадающие доходы и не создает устойчивого стимула к многодетности.

Лантратова считает, что результатами инициативы будут рост числа третьих и последующих рождений, снижение доли многодетных семей среди домохозяйств с доходами около прожиточного минимума, укрепление института семьи и формирование в обществе положительного отношения к многодетности.