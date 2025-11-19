Многодетному родителю в декрете предлагают платить до 100% зарплаты
Депутат Яна Лантратова предложила внедрить прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для третьего и последующих детей. Она предлагает платить от 80 до 100% среднего заработка в зависимости от очередности рождения ребенка. Письмо направлено главе Минтруда Антону Котякову.
Предполагается, что система будет такой:
Очередность детей
Длина отпуска по уходу
Размер оплаты декретных
Рождение третьего ребенка
До достижения ребенком возраста 3,5 лет
С выплатой 80% среднего заработка
Четвертый ребенок
До 4,5 года
90% заработка
Пятый и последующие дети
До 5,5 года
100% среднего заработка
Отпуск сможет взять любой из родителей или его можно будет разделить между ними.
Также предлагается предусматривать право на частичную занятость и гибкий график без утраты права на выплату.
Такая конструкция позволит снизить риск утраты квалификации, прежде всего среди женщин, и сохранить их профессиональный потенциал, уверена Лантратова.
По данным выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, многодетные семьи относятся к группе повышенного риска бедности, хотя значительная их часть состоит из работающих родителей, отметила депутат.
Основным барьером для рождения третьего ребенка в семьях с устойчивой занятостью является фактическая потеря основного заработка одного из родителей на длительный период. Сейчас пособие по уходу за ребенком выплачивается лишь до полутора лет и составляет 40% среднего заработка. Это не компенсирует выпадающие доходы и не создает устойчивого стимула к многодетности.
Лантратова считает, что результатами инициативы будут рост числа третьих и последующих рождений, снижение доли многодетных семей среди домохозяйств с доходами около прожиточного минимума, укрепление института семьи и формирование в обществе положительного отношения к многодетности.
