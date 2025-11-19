Минфин: что с вычетом НДС, если с предоплаты заплатили по ставке 20/120, а при реализации стала льготная ставка 10%

НДС с предоплаты заплатили по ставке 20/120, затем ставка снизилась до 10%, и цену по договору уменьшили на сумму НДС. В этом случае уплаченный НДС, возвращенный покупателю, принимается к вычету.

В письме от 25.09.2025 № 03-04-05/93110 Минфин спросили, как принять к вычету НДС, уплаченный с предоплаты по ставке 20/120, при реализации товаров, облагаемых по ставке 10%.

Компания получила 100% предоплаты, с которой заплатила НДС по ставке 20/120. Затем с 2025 года в отношении продукции начала применяться льготная ставка НДС – 10%, и с покупателем заключили допсоглашение: стоимость товара уменьшили на соответствующую сумму НДС.

Как в этом случае принять к вычету НДС, возвращенный покупателю на основании изменений к договору, спросил налогоплательщик.

В соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 171 НК вычетам подлежат суммы НДС при изменении условий либо расторжении договора и возврата предоплаты, напомнил Минфин.

Таким образом, если налогоплательщик получил предоплату, заплатил НДС по ставке 20/120, затем стала применяться ставка 10%, и в договор внесли изменения, а переплату вернули покупателю – то возвращенная на основании изменений к договору сумма принимается налогоплательщиком к вычету.

Что поменяется в ставках НДС с 2026 года — читайте обзор поправок в НК в нашем разборе.

Научим заполнять декларацию по НДС, рассчитывать налог на ОСНО и УСН и вести учет в 1С на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Разберитесь в теме уже сейчас, чтобы быть готовым к изменениям по НДС с 1 января 2026 года.

Цена курса со скидкой 66 %: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.