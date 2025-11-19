😲 У жителей Краснодарского края налог на имущество вырос в 7 раз

Налоговики ожидают, что консолидированный бюджет края по итогам налоговой кампании 2025 года получит около 22 млрд рублей или 95-97% от исчисленных сумм.

В Краснодарском крае сумма исчисленного налога на имущество выросла в 7 раз — до рекордных 10 млрд рублей. Для сравнения, 10 лет назад сумма была 1,3 млрд.

В 2025 году предъявленная к уплате сумма имущественных налогов жителей Краснодарского края превысила 23 млрд рублей. Это на 4,7 млрд больше, чем в 2024 году. Тогда налоговики начислили 18,3 млрд.

«Темп роста составил 126%. Из них максимальная сумма исчислена по налогу на имущество физических лиц — 9,7 млрд рублей. Он вырос в 7 раз», — сказали в УФНС по Краснодарскому краю.

Транспортный налог на Кубани составит 9 млрд рублей. За 10 лет показатель вырос на 70% из-за увеличения числа и мощности автомобилей.

Земельный налог вырос на 52% за счет увеличения кадастровой стоимости объектов, а также за счет того, что в Краснодарском крае вводят в эксплуатацию новые объекты.

«Кадастровая стоимость пересматривается по турам оценки и приближается к рыночной стоимости», — объяснили в налоговой.

В консолидированный бюджет края поступило свыше 12 млрд рублей. Налоговики ожидают, что собираемость составит не меньше 95-57% от исчисленных сумм или около 22 млрд рублей.