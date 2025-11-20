🤧 Можно ли отправить в командировку в последний день больничного
В письме от 07.10.2025 № ТЗ/7593-6-1 Роструд ответил, может ли работодатель направить работника в командировку в день закрытия им больничного.
Ключевой специалист ушел на больничный, но для решения срочной задачи нужно направить его в двухдневную командировку. День начала командировки приходится на последний день болезни, а на следующий день нужно будет приступить к работе в связи с закрытием больничного.
Можно ли отправить такого работника в командировку в последний день болезни, спросил работодатель.
Листок нетрудоспособности удостоверяет нетрудоспособность граждан, подтверждая их временное освобождение от работы, напомнил Роструд.
В день закрытия больничного работник также свободен от исполнения трудовых обязанностей, а приступить к работе должен в первый рабочий день (смену) после окончания периода временной нетрудоспособности, считает Роструд.
Таким образом, работодатель не вправе направлять работника в служебную командировку в последний день больничного, ответило ведомство.
Начать дискуссию