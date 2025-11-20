🤧 Можно ли отправить в командировку в последний день больничного

Направлять работника в служебную командировку в период временной нетрудоспособности нельзя, даже в день закрытия листка нетрудоспособности.

В письме от 07.10.2025 № ТЗ/7593-6-1 Роструд ответил, может ли работодатель направить работника в командировку в день закрытия им больничного.



Ключевой специалист ушел на больничный, но для решения срочной задачи нужно направить его в двухдневную командировку. День начала командировки приходится на последний день болезни, а на следующий день нужно будет приступить к работе в связи с закрытием больничного.

Можно ли отправить такого работника в командировку в последний день болезни, спросил работодатель.

Листок нетрудоспособности удостоверяет нетрудоспособность граждан, подтверждая их временное освобождение от работы, напомнил Роструд.

В день закрытия больничного работник также свободен от исполнения трудовых обязанностей, а приступить к работе должен в первый рабочий день (смену) после окончания периода временной нетрудоспособности, считает Роструд.

Таким образом, работодатель не вправе направлять работника в служебную командировку в последний день больничного, ответило ведомство.