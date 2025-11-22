Уточнили, когда налогоплательщик обязан подать в налоговую сведения о своем имуществе

В некоторых случаях налоговое уведомление по имущественным налогам физлица могут не направить налогоплательщику из-за того, что у налоговой службы нет сведений о принадлежащих ему объектах налогообложения.

Налоговики уточнили, что в этом случае плательщик обязан сообщать о наличии у него данных объектов — в любую налоговую инспекцию лично или через «Личный кабинет налогоплательщика».

Если это не сделать, будет штраф — 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта имущества, по которому не поданы сведения.

Владельцы транспортных средств, земельных участков и недвижимости должны заплатить налог за 2024 год до 01.12.2025 включительно на основании уведомления, полученного от ФНС по почте, через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС и портал Госуслуг.

Уведомление не направляют: собственникам, которые имеют льготы, полностью освобождающие их от уплаты налога, тем;

у кого общая сумма налогов за прошедший налоговый период (2024 год) менее 300 рублей;

у кого есть переплата по налогам, покрывающая их обязанность.

Если физлицо не получило налогового уведомления и не относится ни к одной из перечисленных категорий, нужно обратиться в ИФНС по телефону, по почте, через ЛК, через сервис «Обратиться в ФНС» или посетить инспекцию лично и запросить УИН (уникальный идентификатор начисления) документа и оплатить налог по нему через любой платежный терминал или онлайн-банкинг.