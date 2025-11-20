💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 ноября 2025 года

На 20 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,9 рубля, курс евро — 93,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,9448 рубля Евро 93,7804 рубля Юань 11,3434 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 20 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 19 ноября 2025 года, курс доллара был 81,0547 рубля, евро — 93,9295, а юаня — 11,3810.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев прогнозирует, что средний курс доллара в 2026 году будет в пределах 88-95 рублей. Также население продолжит покупать валюту, поскольку верит в устойчивость текущего курса.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.