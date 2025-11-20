💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 ноября 2025 года
Банк России установил курс доллара США в 80,9 рубля, евро стоит 93,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,9448 рубля
Евро
93,7804 рубля
Юань
11,3434 рубля
По данным на 19 ноября 2025 года, курс доллара был 81,0547 рубля, евро — 93,9295, а юаня — 11,3810.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев прогнозирует, что средний курс доллара в 2026 году будет в пределах 88-95 рублей. Также население продолжит покупать валюту, поскольку верит в устойчивость текущего курса.
