Два банка запустили оплату покупок по QR-коду во Вьетнаме

Российские туристы смогут без комиссии оплачивать покупки во Вьетнаме через мобильные приложения «ВТБ Онлайн» и «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк и ВТБ запустили сервис, который позволяет россиянам оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду.

Рубли автоматические конвертируются во вьетнамские донги. Для оплаты достаточно навести камеру смартфона на QR-код через мобильное приложение «ВТБ Онлайн» или «Сбербанк Онлайн».

В ВТБ сообщили, что лимит одной операции — от 10 рублей до 350 тыс. Комиссию не удерживают.

Сбер позволяет оплачивать покупки по QR-коду не только во Вьетнаме, но еще в 7 странах.