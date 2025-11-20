Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Банки

Два банка запустили оплату покупок по QR-коду во Вьетнаме

Российские туристы смогут без комиссии оплачивать покупки во Вьетнаме через мобильные приложения «ВТБ Онлайн» и «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк и ВТБ запустили сервис, который позволяет россиянам оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду.

Рубли автоматические конвертируются во вьетнамские донги. Для оплаты достаточно навести камеру смартфона на QR-код через мобильное приложение «ВТБ Онлайн» или «Сбербанк Онлайн».

В ВТБ сообщили, что лимит одной операции — от 10 рублей до 350 тыс. Комиссию не удерживают.

Сбер позволяет оплачивать покупки по QR-коду не только во Вьетнаме, но еще в 7 странах.

Как управлять производством в малом бизнесе с помощью 1С:УНФ

В условиях рынка и конкуренции малый бизнес в производственной сфере сталкивается с потребностью оптимизировать внутренние процессы и повышать управляемость. Один из инструментов, который способен упростить эту задачу — «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ). Расскажем, как с помощью 1С:УНФ управлять процессами производства.

