С помощью MAX будет можно заселиться в гостиницу

Гости смогут сами зарегистрироваться в отеле через мессенджер. Для этого им не понадобится помощь администратора.

Минэкономразвития планирует запустить возможность заселения в отели с помощью мессенджера MAX.

«Обеспечили возможность миграционного учета гостей в кемпингах. Разрешили заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. Следующий шаг — мессенджер MAX», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Также он рассказал, что заселение без администратора на ресепшене будет пользоваться спросом у россиян, особенно при ночном и утреннем заезде.

Ожидается, что гость сможет самостоятельно зарегистрироваться в гостинице с помощью MAX.

Автор

RG-Soft

Как управлять производством в малом бизнесе с помощью 1С:УНФ

В условиях рынка и конкуренции малый бизнес в производственной сфере сталкивается с потребностью оптимизировать внутренние процессы и повышать управляемость. Один из инструментов, который способен упростить эту задачу — «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ). Расскажем, как с помощью 1С:УНФ управлять процессами производства.

