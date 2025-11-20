С помощью MAX будет можно заселиться в гостиницу

Гости смогут сами зарегистрироваться в отеле через мессенджер. Для этого им не понадобится помощь администратора.

Минэкономразвития планирует запустить возможность заселения в отели с помощью мессенджера MAX.

«Обеспечили возможность миграционного учета гостей в кемпингах. Разрешили заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. Следующий шаг — мессенджер MAX», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Также он рассказал, что заселение без администратора на ресепшене будет пользоваться спросом у россиян, особенно при ночном и утреннем заезде.

Ожидается, что гость сможет самостоятельно зарегистрироваться в гостинице с помощью MAX.