С помощью MAX будет можно заселиться в гостиницу
Минэкономразвития планирует запустить возможность заселения в отели с помощью мессенджера MAX.
«Обеспечили возможность миграционного учета гостей в кемпингах. Разрешили заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. Следующий шаг — мессенджер MAX», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.
Также он рассказал, что заселение без администратора на ресепшене будет пользоваться спросом у россиян, особенно при ночном и утреннем заезде.
Ожидается, что гость сможет самостоятельно зарегистрироваться в гостинице с помощью MAX.
