Снизятся тарифы по ОСГОП для большинства видов перевозок

Нижняя граница тарифа обязательного страхования гражданской ответственности для автобусных перевозок снизится на 10-30% в зависимости от типа сообщения.

Центробанк опубликовал проект указания, который предусматривает снижение нижней границы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).

Тарифы изменятся следующим образом:

для автобусные перевозок междугородного и пригородного сообщений — страховка снизится на 30%;

для заказных перевозок городского сообщения — на 20%;

для регулярных автобусных перевозок городского сообщения — на 10%;

для перевозок морским и железнодорожным транспортом пригородного сообщения — на 40%;

для перевозок вертолетами, троллейбусами, водным транспортом и железнодорожным транспортом дальнего следования – на 30%.

Тарифы по ОСГОП для перевозок остальными видами транспорта не изменятся.

На сайте ЦБ сказано, что тарифы изменили по результатам мониторинга.

Новый подход к тарифам начнет действовать через 10 дней после официального опубликования Указания ЦБ.