Снизятся тарифы по ОСГОП для большинства видов перевозок
Центробанк опубликовал проект указания, который предусматривает снижение нижней границы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).
Тарифы изменятся следующим образом:
для автобусные перевозок междугородного и пригородного сообщений — страховка снизится на 30%;
для заказных перевозок городского сообщения — на 20%;
для регулярных автобусных перевозок городского сообщения — на 10%;
для перевозок морским и железнодорожным транспортом пригородного сообщения — на 40%;
для перевозок вертолетами, троллейбусами, водным транспортом и железнодорожным транспортом дальнего следования – на 30%.
Тарифы по ОСГОП для перевозок остальными видами транспорта не изменятся.
На сайте ЦБ сказано, что тарифы изменили по результатам мониторинга.
Новый подход к тарифам начнет действовать через 10 дней после официального опубликования Указания ЦБ.
