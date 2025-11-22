Восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика можно 2 способами

Лично по заявлению на получение доступа в любой налоговый орган по своему выбору (кроме территориальных органов ФНС, которые не взаимодействуют с физлицами)

При этом физлицо в поле «Прошу» заявления на получение доступа выбирает реквизит «2 - выдать новый пароль для получения доступа к личному кабинету налогоплательщика» и представляет документ, удостоверяющий личность.