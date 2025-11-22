Восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика можно 2 способами
ФНС разъяснила, что при утрате пароля от личного кабинета его можно восстановить такими способами:
Способ
Уточнение от ФНС
Лично по заявлению на получение доступа в любой налоговый орган по своему выбору (кроме территориальных органов ФНС, которые не взаимодействуют с физлицами)
При этом физлицо в поле «Прошу» заявления на получение доступа выбирает реквизит «2 - выдать новый пароль для получения доступа к личному кабинету налогоплательщика» и представляет документ, удостоверяющий личность.
Электронным способом
С использованием данных, ранее заполненных и сохраненных в ЛК ФЛ в разделе «Настройки профиля», где физлицо проставляет чекбокс параметра «Разрешить восстановление пароля по адресу электронной почты» в активное состояние, указывает номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты и самостоятельно задает контрольное слово длиной до 24 знаков
Ведомство уточняет, что получить доступ к личному кабинету без посещения ИФНС можно при наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах либо путем личного обращения для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
