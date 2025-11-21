Оплату дополнительной работы предлагают не включать в оклад ниже МРОТ

Предлагается запретить включать в зарплату доплаты и повышенную оплату за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить включать доплату в состав оклада, если он не превышает МРОТ.

Авторы инициативы ссылаются на судебную практику: работодатели часто включают дополнительную оплату труда работников в основной оклад меньше МРОТ.

На эту проблему указывал Конституционный Суд в Постановлении № 40-П2024. Суд указал, что обеспечение работнику зарплаты не ниже МРОТ за счет включения в ее состав выплат за дополнительные виды работ, не входящие в основные должностные обязанности, не допустимо.

Например – доплата учителю за классное руководство, проверку письменных работ, заведование учебными кабинетами, руководство методическими объединениями и т.д.

«Предлагается дополнить ст. 133 ТК, в которой будет закреплен запрет на включение в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы работника в субъекте РФ) оплаты дополнительной работы, которая выполняется помимо основных обязанностей или выполняемой работником в порядке совмещения профессий (должностей), при условии выработки установленной нормы часов работы за ставку заработной платы», — говорится в пояснительной записке.

Так работодатель не сможет включать в сумму зарплаты работника, размер которой не превышает МРОТ, повышенную оплату работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Новые правила позволят обеспечить выплату одновременно зарплаты и повышенной оплаты при выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также дополнительной работы.

Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.