Больничные и пенсионные на АУСН: как обстоят дела с соцзащитой на спецрежиме

Компании и ИП на АУСН имеют право нанимать не более пяти сотрудников, соответственно, работодатель должен делать отчисления в СФР, оплачивать больничные и пособия по беременности и родам. Но у работы на АУСН есть свои особенности — разбираемся в них на онлайн-курсе «АУСН — 2026».

Работодатель на АУСН не платит страховые взносы за работников. Но как тогда получать больничные, пенсионные отчисления, можно ли получить пособия по беременности и родам?

Несмотря на освобождение работодателя от уплаты страховых взносов, работники являются застрахованными лицами и за ними сохраняется право на пособия по временной нетрудоспособности (больничным) и пенсионное обеспечение.

Пособия по больничному листу и пенсии выплачиваются государством за счет средств Социального фонда, компенсируемых из федерального бюджета. Таким образом, социальные гарантии обеспечиваются за счет бюджета.

Мы записали новый урок специально по теме социальных гарантий, чтобы вы без страха устраивались на работу к работодателю на АУСН или сами становились работодателем на спецрежиме.

Но здесь тоже есть много нюансов — как страховщик должен направлять сведения страхователю, когда подавать ЕФС-1, какие разделы нужно заполнять и как это сделать правильно — все это разбираем на онлайн-курсе «АУСН — 2026».

Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.