📅 В январе 2026 будет больше выходных дней, чем рабочих
В январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней. Остальные дни будут выходными или праздничными. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как такая пропорция рабочих и нерабочих дней повлияет на зарплату – зависит от системы оплаты труда.
«Окладная часть сокращаться не будет. То есть, работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь все зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя», — пояснил Нилов.
При сдельной оплате труда размер зарплаты будет зависеть от того, сколько услуг оказали или продукции произвели.
Но при любой системе оплаты труда за работу в выходной день полагается двойная оплата либо компенсация в виде дополнительного дня к оплачиваемому отпуску, добавил депутат.
Новогодние каникулы этой зимой будут самыми длинными за несколько лет: они продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Узнать о том, как будем работать в 2026 году, можно в производственном календаре от «Клерка».
Начать дискуссию