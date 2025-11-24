📅 В январе 2026 будет больше выходных дней, чем рабочих

Из 31-го дня будет только 15 рабочих, но на окладах это не отразится.

В январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней. Остальные дни будут выходными или праздничными. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как такая пропорция рабочих и нерабочих дней повлияет на зарплату – зависит от системы оплаты труда.

«Окладная часть сокращаться не будет. То есть, работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь все зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя», — пояснил Нилов.

При сдельной оплате труда размер зарплаты будет зависеть от того, сколько услуг оказали или продукции произвели.

Но при любой системе оплаты труда за работу в выходной день полагается двойная оплата либо компенсация в виде дополнительного дня к оплачиваемому отпуску, добавил депутат.

Новогодние каникулы этой зимой будут самыми длинными за несколько лет: они продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Узнать о том, как будем работать в 2026 году, можно в производственном календаре от «Клерка».