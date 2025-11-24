😮 Егоров предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир

Чтобы обелить рынок аренды квартир, глава ФНС предлагает создать такие условия, при которых арендаторам будет выгодно официальное оформление всех документов с собственником жилья.

Руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал, что с введением режима для самозанятых многие арендодатели начали сдавать недвижимость официально. Кроме того, появились платформы по сдаче жилья. Они собирают данные о бизнес-активности, которые используют налоговики.

Несмотря на все изменения, окончательно легализовать рынок аренды не удается, поэтому Егоров предлагает еще одно возможное решение — ввести налоговые вычеты для арендаторов. В таком случае ФНС создаст конфликт продавца и покупателя. Если арендодатель не оформит документы, съемщик будет платить больше, а это ему станет невыгодно.

«Часть арендодателей уйдет в легальность, часть арендаторов получит торговую позицию», — сказал глава ФНС.

Также он добавил, что часть собственников «ухмыльнется и будет работать, как раньше», поэтому окончательного решения проблемы пока что нет.

С 2023 по 2025 годы объем рынка арендного жилья вырос на 10% — до 251 млн кв. м. Доля теневого сектора не изменилась — она по-прежнему составляет 95%.