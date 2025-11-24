ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Арендные отношения

😮 Егоров предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир

Чтобы обелить рынок аренды квартир, глава ФНС предлагает создать такие условия, при которых арендаторам будет выгодно официальное оформление всех документов с собственником жилья.

Руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал, что с введением режима для самозанятых многие арендодатели начали сдавать недвижимость официально. Кроме того, появились платформы по сдаче жилья. Они собирают данные о бизнес-активности, которые используют налоговики.

Несмотря на все изменения, окончательно легализовать рынок аренды не удается, поэтому Егоров предлагает еще одно возможное решение — ввести налоговые вычеты для арендаторов. В таком случае ФНС создаст конфликт продавца и покупателя. Если арендодатель не оформит документы, съемщик будет платить больше, а это ему станет невыгодно.

«Часть арендодателей уйдет в легальность, часть арендаторов получит торговую позицию», — сказал глава ФНС.

Также он добавил, что часть собственников «ухмыльнется и будет работать, как раньше», поэтому окончательного решения проблемы пока что нет.

С 2023 по 2025 годы объем рынка арендного жилья вырос на 10% — до 251 млн кв. м. Доля теневого сектора не изменилась — она по-прежнему составляет 95%.

🔥 Все изменения для бухгалтера-2026

Самые продвинутые бухгалтеры уже идут на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Если ты еще не с ними — поспеши купить билет, хоть мы и добавили места в зале, чтобы вместить всех желающих, половину уже раскупили👀.

Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве: NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Только в офлайн — живое общение со спикерами, розыгрыши подарков и особые предложения от партнеров, общение с коллегами и обмен опытом, практические инструкции и масса полезных материалов по налоговой реформе 2026. Сможете не только провести время с пользой, но и отдохнуть — выпить вкусный кофе, угоститься на фуршете, пофотографироваться, познакомиться с единомышленниками.

«Клерк» объединяет бухгалтеров со всей России! Купить билет.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025
1

Комментарии

3
ГлавнаяБух.Совет