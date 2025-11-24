😮 Егоров предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир
Руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал, что с введением режима для самозанятых многие арендодатели начали сдавать недвижимость официально. Кроме того, появились платформы по сдаче жилья. Они собирают данные о бизнес-активности, которые используют налоговики.
Несмотря на все изменения, окончательно легализовать рынок аренды не удается, поэтому Егоров предлагает еще одно возможное решение — ввести налоговые вычеты для арендаторов. В таком случае ФНС создаст конфликт продавца и покупателя. Если арендодатель не оформит документы, съемщик будет платить больше, а это ему станет невыгодно.
«Часть арендодателей уйдет в легальность, часть арендаторов получит торговую позицию», — сказал глава ФНС.
Также он добавил, что часть собственников «ухмыльнется и будет работать, как раньше», поэтому окончательного решения проблемы пока что нет.
С 2023 по 2025 годы объем рынка арендного жилья вырос на 10% — до 251 млн кв. м. Доля теневого сектора не изменилась — она по-прежнему составляет 95%.
Комментарии3
А потом вам заявят, что вы не обоснованно применили вычет. Да и зачем физику вычет?
Платить больше и возможно получить по итогам года вычет, это сильно разные вещи. Для вычета еще надо что-то задекларировать