До 1 декабря 2025 нужно отчитаться по контролируемым сделкам
До 1 декабря 2025 года налогоплательщикам нужно отправить документы, подтверждающие соответствие рыночному уровню цен, примененных в контролируемых сделках в 2024 году, напоминает ФНС.
Речь идет о сделках, предметом которых были нефть и товары из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни.
Документы, предусмотренные ст. 105.15 НК, представляют в Центральный аппарат ФНС по почте, лично, через ЛК налогоплательщика или в электронной форме.
Рекомендуемый формат представления электронных документов утвержден приказом ФНС от 04.06.2025 № ЕД-7-13/505@ (КНД 1184076).
