Контролируемые сделки

До 1 декабря 2025 нужно отчитаться по контролируемым сделкам

Налогоплательщики должны подтвердить соответствие рыночному уровню цен в контролируемых сделках с сырьевыми товарами в 2024 году.

До 1 декабря 2025 года налогоплательщикам нужно отправить документы, подтверждающие соответствие рыночному уровню цен, примененных в контролируемых сделках в 2024 году, напоминает ФНС.

Речь идет о сделках, предметом которых были нефть и товары из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни.

Документы, предусмотренные ст. 105.15 НК, представляют в Центральный аппарат ФНС по почте, лично, через ЛК налогоплательщика или в электронной форме.

Рекомендуемый формат представления электронных документов утвержден приказом ФНС от 04.06.2025 № ЕД-7-13/505@ (КНД 1184076).

Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

